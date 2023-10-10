Не только Натали Портман и Нетта Барзилай: кто из мировых звезд родом из Израиля

События в Израиле всколыхнули весь мир. В стране до сих пор идет война с боевиками организации ХАМАС. Мировые звезды поддерживают Израиль и выражают беспокойство. Переживают за свою страну и известные израильтяне, ставшие популярными за границей.

24 Канал решил напомнить, кто из мировых актеров и артистов родился в Израиле. Раньше украинские звезды эмоционально отреагировали на вторжение боевиков из ХАМАСа.

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Натали Портман

Ее настоящее имя Натали Гершлаг. Талантливая актриса родилась в Иерусалиме, однако в юности переехала в США.



Натали Портман / Фото с ее инстаграммы

Натали Портман уже отреагировала на войну в Израиле. Актриса в инстаграмме поддержала народ родной страны.

Мое сердце разбито из-за людей в Израиле. Дети, женщины и пожилые люди убиты и похищены из их домов. Мне страшно из-за таких варварских действий и мое сердце бьется с любовью и молитвами за семьи, которые пострадали,

– написала она.

Галь Гадот

Будущая звезда родилась в городе Петах-Тиква, а росла в городе Рош-га-Аин. Израильская актриса и модель стала известна благодаря ролям в фильмах "Форсаж", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Чудо-женщина" и т.д.



Галь Гадот / Фото с ее инстаграммы

Гадот тоже высказалась о ситуации в Израиле. Еще 7 октября она призвала вносить благотворительные взносы в поддержку Израиля.

Мое сердце болит. Молюсь о всех, кто страдает… Я поддерживаю Израиль, вы тоже должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные террористические акты,

– написала она.

Томер Капоне

Будущий актер родился в городе Холон (Израиль), а детство провел в Ришон-ле-Ционе.

Интересно, что Томер даже служил в Цахале (армия Израиля), где получил звание командира взводной десантной группы. Он участвовал в выводе израильских войск из Газы. Демобилизовавшись, Капоне в 26 лет поступил в актерскую школу.



Томер Капоне / Фото с его инстаграммы

Актер отреагировал на события в Израиле. Он заявил, что террористы из ХАМАСа должны заплатить за вторжение.

Мы должны быть на страже и защищать себя… Сегодня мы стоим вместе и оказываем всю необходимую поддержку Израилю, чтобы защитить и уничтожить зло,

– писал он в соцсетях.

Нетта Борзилла

Девушка родилась в самом центре Израиля, в небольшом городке Год-га-Шарон. После колледжа будущая звезда служила в армии Израиля. В 2018 году израильская певица привезла победу своей стране по Евровидению.

В настоящее время звезда находится в Израиле и активно помогает людям в войне. В частности, она показывала кадры, как собирает продукты для израильтян.



Нетта Барзилай в Израиле / Скриншот с ее инстаграммы

Лиор Раз

Актер и сценарист получил большую популярность за роль Дорона Кавильо в сериале "Фауда". Он родился в Маали-Адумиме – израильском поселке в семи километрах от Иерусалима.

Там же Лиор провел свое детство. После окончания школы Раз проходил службу в армии обороны Израиля и стал членом спецподразделения "Дувдеван".



Лиор Раз / Фото с его инстаграммы

Актер поддерживает Израиль в войне. Он присоединился в качестве волонтера и помогал спасать семьи с обстрелянных территорий.

Я отправился на юг, чтобы присоединиться к сотням храбрых добровольцев, "братьев по оружию", чтобы помочь населению на юге Израиля. Нас отправили в обстрелянный город Сдерот, чтобы вывезти две семьи,

– делился Лиор.

Бар Рафаэли

Известная модель родилась в городе Год-Га-Шарон в Израиле. Ее мать тоже бывшая успешная израильская модель. Интересно, что Бар сочли самой сексуальной женщиной мира в 2012 году по версии журнала Maxim.

В последние дни в соцсетях модель активно поддерживает свою страну и рассказывает всему миру о ситуации в Израиле.



Бар Рафаэли / Фото с ее инстаграммы

Аелет Зурер

Будущая звезда родилась в Тель-Авиве. Актерскому мастерству Аелет училась в Нью-Йорке, но в 1991 году вернулась в Израиль. Сейчас Зурер с семьей живет в Калифорнии.



Аелет Зурер / Фото с ее инстаграммы

Актриса высказалась о событиях в Израиле. Она рассказала, что сотни террористов из ХАМАС прорвались в страну с целью убийства и похищения израильтян.

"Грустный день для Израиля. Мое сердце и молитвы за благополучие невинно похищенных. жертвы и их семьи", – писала она 7 октября.

Ори Феффер

Актер стал известен по своей роли детектива Голана Коэна в американском телесериале «Копай» 2015 года, который снимали в Иерусалиме.



Ори Феффер / Фото с его инстаграммы

Феффер выразил поддержку Израилю и написал в соцсети несколько сообщений о событиях в стране.

Эден Алене

Родилась она в Иерусалиме. В 2018 году девушка поступила на службу в ЦАХАЛ, Эден принимала участие в военном оркестре.

Два года назад израильская певица представляла свою страну на Евровидении, где заняла 17-е место. Но уже через год Алена объявила, что хочет завершить музыкальную карьеру.



Эден Алене / Фото euromix

Алон Ливне

Известный израильский модельер завоевал сердца мировых звезд. Он одевает Бейонсе, Леди Гагу, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян и других знаменитостей.

37-летний дизайнер считается одним из самых известных в мире. Он уже успел поработать в Тель-Авиве и Нью-Йорке. В настоящее время его деятельность сконцентрирована преимущественно в Израиле.



Алон Ливне / Фото из открытых источников

Михаэль Бен-Давид

Израильский певец родился в 1996 году в Украине, но в детстве его семья эмигрировала в Израиль. Его мама – уроженка Киева, поэтому у него родные в столице.

В 2022 году Михаэль избран представителем Израиля на конкурсе после победы в четвертом сезоне X Factor Israel.



Михаэль Бен-Давид / Фото с его инстаграммы

Бен-Давид в соцсетях высказался о войне в Израиле, поддержав свой народ. Интересно, что после 24 февраля 2022 года Михаэль осудил российскую агрессию против Украины.