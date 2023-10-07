Президент Украины Владимир Зеленский поддержал право Израиля на защиту и осудил проявления террора. С ним согласны украинские звезды, которые тоже не обошли вниманием нынешние события. 24 Канал собрал главные реакции

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Екатерина Репяхова

У жены Виктора Павлика есть семья в Израиле – там живет ее сестра с детьми, а также другие родственники. Пока Екатерина не может выйти на связь с сестрой, ведь с пятницы до конца вечера субботы там продолжается шаббат. Утешает лишь то, что она живет далеко от юга страны.

Держись, наш родимый Израиль. Сколько всего ты пережил. И это выстоишь,

– написала Екатерина.



Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

Маша Ефросинина

Телеведущая обратила внимание на то, что миру нужно прийти в себя и остановить тоталитаристские и террористические страны.

Мое сердце с людьми, коллегами и близкими друзьями из Израиля. Если мир не придет в себя, россияне, Иран, Китай и Северная Корея завершат западную цивилизацию,

– считает Маша Ефросинина.



Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

Катя Осадчая

"50 лет с начала Войны судного дня. И снова террор, и снова смерти. Почему люди не умеют жить в мире? Почему находятся те, кто несет смерть? Можно собрать всех таких у***ков и навсегда отправить в открытый космос?" – высказалась ведущая.



Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

Никита Добрынин

"Снова такие, блин, новости утром. Жители приграничных территорий в Израиле убегают от террористов. Эти террористы сотрудничают с Россией. Не удивительно", – написал блогер и ведущий.



Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

МамаРика

Исполнительница шокирована новостями. Она подчеркнула тот факт, сколько бед на планете творят сами люди.

"Читаю новости. Кажется, мир сошел с ума. А главное – это все рукотворные беды. Здесь на Земле человеку должно было просто радоваться жизни, любить, отдавать и благодарить за то, что есть – необходимо уничтожать, владеть, кормить свое эго. Страшно и больно это все", – пишет звезда.



Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

Надя Дорофеева лаконично назвала события "ужасом".



Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

Лилия Ребрик также на фоне новостей считает, что "мир сошел с ума".



Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

Даша Квиткова принесла соболезнования всем, кто в Израиле.

"Мои искренние соболезнования Израилю. Это полный п**дец и фильм ужасов".



Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз

Что происходит в Израиле: коротко