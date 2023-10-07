Президент Украины Владимир Зеленский поддержал право Израиля на защиту и осудил проявления террора. С ним согласны украинские звезды, которые тоже не обошли вниманием нынешние события. 24 Канал собрал главные реакции
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Екатерина Репяхова
У жены Виктора Павлика есть семья в Израиле – там живет ее сестра с детьми, а также другие родственники. Пока Екатерина не может выйти на связь с сестрой, ведь с пятницы до конца вечера субботы там продолжается шаббат. Утешает лишь то, что она живет далеко от юга страны.
Держись, наш родимый Израиль. Сколько всего ты пережил. И это выстоишь,
– написала Екатерина.
Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз
Маша Ефросинина
Телеведущая обратила внимание на то, что миру нужно прийти в себя и остановить тоталитаристские и террористические страны.
Мое сердце с людьми, коллегами и близкими друзьями из Израиля. Если мир не придет в себя, россияне, Иран, Китай и Северная Корея завершат западную цивилизацию,
– считает Маша Ефросинина.
Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз
Катя Осадчая
"50 лет с начала Войны судного дня. И снова террор, и снова смерти. Почему люди не умеют жить в мире? Почему находятся те, кто несет смерть? Можно собрать всех таких у***ков и навсегда отправить в открытый космос?" – высказалась ведущая.
Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз
Никита Добрынин
"Снова такие, блин, новости утром. Жители приграничных территорий в Израиле убегают от террористов. Эти террористы сотрудничают с Россией. Не удивительно", – написал блогер и ведущий.
Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз
МамаРика
Исполнительница шокирована новостями. Она подчеркнула тот факт, сколько бед на планете творят сами люди.
"Читаю новости. Кажется, мир сошел с ума. А главное – это все рукотворные беды. Здесь на Земле человеку должно было просто радоваться жизни, любить, отдавать и благодарить за то, что есть – необходимо уничтожать, владеть, кормить свое эго. Страшно и больно это все", – пишет звезда.
Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз
Надя Дорофеева лаконично назвала события "ужасом".
Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз
Лилия Ребрик также на фоне новостей считает, что "мир сошел с ума".
Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз
Даша Квиткова принесла соболезнования всем, кто в Израиле.
"Мои искренние соболезнования Израилю. Это полный п**дец и фильм ужасов".
Реакции звезд / Фото с инстаграм-сториз
Что происходит в Израиле: коротко
- Боевики по группировке ХАМАС неожиданно напали на Израиль. Они взяли ответственность за вторжение и заявили, что запустили на страну более 5 тысяч ракет в 20 минутах из района Сектора Газа. В сети публикуют многие видео перестрелки на юге Израиля, похищения гражданских и военных боевиками.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль находится "в состоянии войны", а не операции или эскалации. Сейчас руководство государства объявило чрезвычайное положение. Израиль наносит ответные удары по сектору Газа.
- По израильским СМИ, минимум 40 человек погибли, а еще 740 получили ранения во время атаки ХАМАС.