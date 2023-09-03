Не хватало форм, – Ирина Сопонару откровенно рассказала, почему решила увеличить грудь
Источник:"Слава +"
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала о заделанной пластической операции. Она призналась, как еще ухаживает за лицом.
Актриса и юмористка Ирина Сопонару откровенно рассказала о пластических операциях. Она призналась, что решилась на одну – маммопластику.
Смотрите также Массаж лица и вакуум живота: известные певицы рассказали о своих бьюти-ритуалах
Какую пластическую операцию сделала Ирина Сопонарю
Звезда "Женского квартала" призналась, что сделала операцию для себя.
Во-первых, у меня по-прежнему небольшая грудь. Мне захотелось, у меня изменился вкус. Мне раньше нравились такие андрогинные девушки с плоской грудью, без талии, чтобы бедра были не очень выражены. Мне нравилась модель Фрея Бэха, Кира Найтли. Для меня это был эталон дамы. И это изменилось,
– призналась Ирина Сопонару.
"Мне начали нравиться формы, и мне не хватало в некоторых местах этих форм. И я подумала, что жизнь так коротка, она одна. Я прожила 35 лет с маленькой грудью и хочу остальную жизнь прожить со средней грудью".
Ирина Сопонару откровенно рассказала, что боится старости. Она также делает все для того, чтобы выглядеть молодо – и готова это делать до последнего. Актриса делает биоревитизацию, мезотерапию и другие различные процедуры, улучшающие качество кожи.
Есть стареющие красиво, их не смущают морщинки. А я, наверное, больше из тех женщин, которые... я цементом залью лицо, чтобы оно было более-менее. Я буду делать процедуры до последнего, какие-то аппаратные, инъекционные, я постараюсь этот момент отсрочить,
– поделилась звезда.
Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн
Звезды открыто говорят о пластике
- Блогерша Алина Шаманская недавно признавалась, что делала ряд манипуляций с внешностью – ринопластику, хейлопластику, блефаропластику, удаляла комки Биша. На этом списке она решила остановиться.
- Рамина Эсхакзай легла под нож пластического хирурга в сентябре прошлого года – она делала септопластику. Но эта операция была не для изменения формы носа, а для улучшения дыхания.
- Очередную пластическую операцию также сделала блогерша Саша Бо. Она ездила в Италию, где решилась на булхорн – это смена формы верхней губы.