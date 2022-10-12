Актриса скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе – во сне. Об этом сообщили дети.

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Лэнсбери всего 5 дней не дожила до своего 97-летия. У актрисы осталось трое детей и ее брат, продюсер Эдгар Лэнсбери, а также несколько внуков и правнуков.

Дети леди Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла во сне дома в Лос-Анджелесе,

– говорилось в сообщении.

Что известно об Анджеле Лэнсбери

Актриса родилась в Лондоне, но потом переехала в США. В кино снималась с 17 лет, сыграла ряд выдающихся ролей.

Однако подлинное признание зрителей пришло к ней в 1984 году – Лэнсбери получила роль Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство".

Актриса трижды выдвигалась на премию "Оскар", 18 раз номинировалась на премию "Эмми", шесть раз становилась лауреатом "Золотого глобуса" и пять раз была отмечена высшей американской театральной премией "Тони". В 2013 году ей вручили "Оскар" за 70-летний вклад в развитие кинематографа.