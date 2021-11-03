Звезда "Сватов" примет участие в открытом кастинге "Танцев со звездами": чем удивит 10 выпуск

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известной благодаря роли Жени в пятом и шестом сезоне сериала "Сваты", выступит в 10 выпуске "Танцев со звездами". Также организаторы сообщили о теме вечера и кто станет ведущей балкона.

Если на прошлой неделе в открытом кастинге на следующий сезон "Танцев со звездами" приняли участие Михаил Заливако и Анна Богдан, то в 10 выпуске на паркет выйдет Кошмал с танцором Александром Прохоровым. Зрители давно в комментариях инстаграма писали, что хотят ее видеть участницей, поэтому создатели шоу решили дать ей такую возможность.

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Отметим, что, кроме актерской работы, 27-летняя Анна еще является танцовщицей. С раннего детства она занимается танцами – сначала была балериной, позже занялась бальными танцами, затем углубилась в спортивный жанр. Поэтому она имеет все шансы завоевать любовь зрителей.



Анна Кошмал примет участие в кастинге "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма актрисы

Тема вечера и звездная ведущая

Десятый выпуск "Танцев со звездами" будет посвящен теме семьи. В воскресенье 5 пар участников исполнят по два танца, один из которых станцуют со своими родными. Вероятно, на паркет выйдет танцовщица и жена Константина Войтенко – Валентина, с которой у мужчины сейчас сложности в браке. Также фанаты ожидают, что Артур Логай станцует со своей женой Евгенией.

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Что касается звездной ведущей балкона, то ею станет Маша Ефросинина, которая не впервые будет вести эфир в новом сезоне. Фанаты написали в комментариях, что хотят видеть ее главной ведущей шоу вместе с Горбуновым, но нашлись и те, кто не доволен тем, что она в очередной раз будет принимать звезд на балконе.



Маша Ефросинина станет звездной ведущей балкона / Фото из инстаграма шоу

Какие пары остались в проекте "Танцы со звездами":