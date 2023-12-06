Роберт Паттинсон официально станет отцом: его избранница засветила беременный животик
Источник:The Daily Mail
Слухи о том, что звезда "Сумерки" впервые станет папой, подтвердились. Его избранница Сьюки Уотергауз появилась на красной дорожке и не скрывала беременность.
Британская певица Сьюки Уотергауз появилась на церемонии награждения премией British Fashion Awards 2023. Она появилась на красной дорожке, но позировала без любимого.
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Избранник Паттинсона не скрывает беременность
На важное событие в Королевском Альберт-Голе в Лондоне Сьюки выбрала роскошное фатиновое платье в насыщенном винном оттенке. Пышный наряд без бретелей подчеркивал ее беременный животик. Изюминкой образа стала цветочная аппликация в 3D.
Аутфит звезды дополняли бордовые босоножки на высокой платформе, серьги от Tiffany&Co, браслет и бусы. Она уложила волосы во взъерошенные волны и сделала легкий макияж.
Сьюки Вотергауз / Фото с инстаграм-сториз
Что известно об отношениях Сьюки Уотергауз и Роберта Паттинсона
- Пара закрутила роман в 2018 году: тогда их не раз фотографировали папарацци за поцелуями и объятиями. Паттинсон подтвердил отношения в следующем году, но сказал, что ему неприятно внимание прессы.
- В декабре пошли слухи о помолвке актера и певицы. По источникам пара начала жить вместе в Лондоне. Пандемия не разрушила, а укрепила их отношения. К Рождеству они, вероятно, обручились.
- Пара до сих пор не дает официальных заявлений по поводу романа, помолвки или общего ребенка. В начале ноября распространились слухи о беременности Сьюки – как известно, они подтвердились.