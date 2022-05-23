Звезда романтических хитов Джеймс Блант посвятил символическую песню "Антитилам": видео

Английский певец и музыкант, снискавший всемирную известность с синглами "You're Beautiful" и "Goodbye My Lover", поразил своим жестом для Украины на концерте. Он поблагодарил украинскую группу "Антитела", что те защищают свою страну.

Это произошло 22 мая на концерте Джеймса Бланта в Италии. Он обратился в зал и вспомнил о музыкантах из группы "Антитела", а также сказал, что на концерте присутствует их менеджер.

С последнего Британцы Гарри Стайлс и Yungblud мощно поддержали Украину на концертах в Нью-Йорке и Вене

Очень особенная группа, которая покинула музыкальные инструменты, чтобы защищать свою страну. Их менеджер здесь сегодня. Эта песня для них. Она называется "Лучшие" (The Greatest),

– сказал Блант со сцены.

Реакция группы "Антитела"

Украинцы, которые держат оружие и защищали сначала Украину в Киевской области, а теперь в Харьковской области, были поражены таким проявлением внимания. Они поблагодарили Бланта за поддержку.

"Джеймс! Ты невероятный! Спасибо за эту поддержку!.. Очень сильные слова для нас!" – написали "Антитела" в инстаграмме.

Перевод песни Джеймса Бланта "The Greatest":

Есть много всего, что есть сказать,

Есть много всего, нам есть что терять.

Я расстраиваюсь, думая о мире, в котором ты родился.

Я и ты пытаемся

Одержать вверх в борьбе со временем.

Но не от нас зависит как, когда или прорвёмся ли вообще.

Думаю, ты должен знать правду и быть лучше тех,

Кто были до тебя и позволили гордости и деньгам лишить их человечности.

Припев:

Поэтому будь молодым, храбрым и сильным,

Потому что мир замер, ожидая того, кто придет и сможет изменить его.

Да, будь молодым, храбрым и сильным,

Потому что нам нужна хоть одна душа, которая спасет нас,

Мы нуждаемся в том, кто сможет стать великим.

Так много слов,

Скрывающих правду,

Но Земля продолжает вертеться и пришло время сделать выбор.

Люди постараются

Сломить тебя,

Но если бы я держал пари, то я бы поставил всё на тебя.

Я знаю, что не могу дать тебе ничего, что помогло бы тебе стать лучше

Человека, которым я не смог стать: другом, отцом, которым я должен был стать для тебя.

Припев:

Поэтому будь молодым, храбрым и сильным,

Потому что мир замер, ожидая того, кто придет и сможет изменить его.

Да, будь молодым, храбрым и сильным,

Потому что нам нужна хоть одна душа, которая спасет нас,

Мы нуждаемся в том, кто сможет стать великим.

Никто не знает, что сказать,

Никто не сможет путь указать,

Иногда бывает нелегко понять,

Кем тебе нужно в будущем стать.

Припев:

Поэтому будь молодым, храбрым и сильным,

Потому что мир замер, ожидая того, кто придет и сможет изменить его.

Да, будь молодым, храбрым и сильным,

Потому что нам нужна хоть одна душа, которая спасет нас,

Мы нуждаемся в том, кто сможет стать великим.

Припев:

Поэтому будь молодым, храбрым и сильным,

Потому что мир замер, ожидая того, кто придет и сможет изменить его.

Да, будь молодым, храбрым и сильным,

Потому что нам нужна хоть одна душа, которая спасет нас,

Мы нуждаемся в том, кто сможет стать великим, нуждаемся в любви.