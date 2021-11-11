Звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов признался, почему женился через 3 года после помолвки

Украинский актер Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару сыграли свадьбу в сентябре 2021 года. Однако их помолвка состоялась еще 3 года назад. Звезда "поймать Кайдаша" признался, что сначала они перенесли свадьбу из-за работы, а потом – из-за карантина.

Почему Григорий Бакланов женился через 3 года после помолвки

Актер, который стал известен после сериала "Поймать Кайдаша", поделился, что сделал предложение любимой весной 2018 года. Но их свадьба состоялась в сентябре, когда пара нашла несколько свободных дней от съемок.

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Мы решили поработать, у нас было много съемок, и мы снова перенесли все это на год. Через год случился карантин, было не до свадьбы, мы снова вошли в рабочий график. И вот этим летом мы решили, что это произойдет. Ровно до того момента, пока нам не выслали наши рабочие графики,

– пояснил Григорий Бакланов.

Рабочие дни мешали молодоженам не только сыграть свадьбу, но и устроить медовый месяц. У Григория и Анастасии не совпадали ни выходные, ни отпуска. Однако они все же смогли получить 2 дня, свободных от работы. Их импровизированная свадьба прошла в Киеве.



Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару / Фото с инстаграма актера

Как начинались отношения актеров

Бакланов и Цымбалару познакомились в театральном университете. Но сначала их отношения были более напряженные.

Мы ненавидели друг друга. Мы ругались, у меня были истерики, я назначала Грише репетиции, он на них не приходил. Мы вообще не могли объясниться,

– рассказала Анастасия.

Очередная громкая ссора немного изменила отношение пары друг к другу. У них началась дружба, а впоследствии даже симпатия.

"У нас уже начиналась какая-то странная дружба. Он уже мог мне написать сообщение перед сном, пожелать спокойной ночи. Я понимала, что это уже не дружба, а симпатия", – заметила актриса.

Григорий стеснялся признаться девушке в чувствах, поэтому она первая спросила его, что он чувствует. Со временем пара начала жить вместе. Так и началась история их любви.