Звезда "Игры престолов" Софи Тернер во второй раз беременна, – СМИ

Американская актриса Софи Тернер во второй раз беременна! Звезда попала под прицел папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе, где находилась с мужем и дочерью.

Поклонники невероятно счастливы, ведь похоже, что 25-летняя актриса снова станет мамой.

Смотрите также Эшли Грэм показала первое фото новорожденных близнецов и рассекретила их имена

Софи Тернер во второй раз беременна

Софи и ее возлюбленный не подтверждают и не опровергают слухи о второй беременности. На фотографиях, которые распространили в сети, Софи и Джо засняли на улице. На руках звездная мамочка держала дочь Виллоу, которая родилась 22 июля 2020 года.

Семья пообедала в ресторане All Time в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. Софи надела комфортное платье-комбинацию SKIMS. Наряд был очень облегающим и красиво подчеркнул округлый живот актрисы. Из обуви Тернер выбрала белые кроссовки Nike, волосы распустила, а на лице сделала лёгкий макияж.

Знаменитости, которые недавно стали родителями

7 января пышнотелая модель Эшли Грэм родила двух сыновей.

2 февраля светская львица Кайли Дженнер во второй раз стала мамой. Она не рассекретила пол малыша, однако поклонники подозревают, что Кайли родила сына.

Также 2 февраля на свет появилась дочь Рози Хантингтон-Уайтли, которую назвали Изабеллой.