Эмоциональное сообщение в инстаграме Кейт Босворт начала с вопросов, которые знаменовали старт их отношений: "Ты хочешь разделить бургер?", "Как насчет того, чтобы выпить виски?". Так, актриса показала, что они с Майклом Полишем ценят их "эпическую" историю любви и уважают друг друга.

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Мы еще никогда не были так влюблены и глубоко благодарны друг другу, как в этом решении расстаться. Сегодня мы держимся за руки так же крепко, как в день нашей свадьбы,

– написала Кейт Босворт.

"В процессе расставания мы поняли, что наша любовь никогда не закончится. Связь не может просто исчезнуть. Любовь становится сильнее, а сердца – шире", – добавила звезда фильма "Голубая волна".

Кейт Босворт рассказала, что они с Майклом Полишем будут общаться и работать вместе. Более того, по словам звезды, не обойдется без звонков в 4 утра. По ее мнению, их любовь превзошла все ожидания и эволюционировала в нечто большее.

Что известно об отношениях Кейт Босворт и Майкла Полиша

38-летняя актриса и 50-летний режиссер познакомились в 2011 году, когда Кейт прошла пробы и получила роль в его драматическом фильме "Биг-Сюр".

Влюбленные встречались всего два года, а в августе 2013 года сыграли свадьбу. Церемония проходила под открытым небом на ранчо в городе Филипсбург, в штате Монтана.

У Кейт Босворт и Майкла Полиша нет общих детей. Режиссер имеет 23-летнюю дочь Джаспер, которая родилась в его первом браке с визажисткой Джо Стреттелл.

Информация из Vanity Fair