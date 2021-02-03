Известная актриса, звезда фильма "Мошенницы", Ребел Уилсон объявила о расставании с молодым бойфрендом Джейкобом Бушем. Пока неизвестно, что стало причиной разрыва.

Источник: инстаграм Ребел Уилсон

Известная американская актриса и звезда фильма "Мошенницы" Ребел Уилсон после потрясающего похудения разошлась с бойфрендом.

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Ребел Уилсон рассталась с Джейкобом Бушем

На своей странице актриса опубликовала новое фото и снова поразила стройностью после похудения почти на 70 килограммов. Но в подписи к фотографии она написала, что одинока: "Много мыслей ... Одинокая девушка идет на Супербоул".

Это свидетельствует о разрыве романа 40-летней Ребел Уилсон с 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем. Расставание подтвердил и источник, близкий к актрисе: "Эти отношения прошли свой путь", – сообщает Page Six.

Что известно о романе Ребел Уилсон и Джейкоба Буша

Ребел Уилсон познакомилась с бизнесменом в 2019 году через общего знакомого. Впоследствии они закрутили роман, который длился чуть меньше года. Актриса часто показывала бойфренда в своих соцсетях и посещала с ним светские мероприятия.

Однако она не любила делиться информацией о миллиардере. В одном из эфиров девушка сообщила: "Кто-то спрашивает меня, "тот горячий парень в твоем Инстаграме твой бойфренд?" Да, он мой парень".

Ребел Уилсон тогда добавила, что Джейкоб Буш не является публичной личностью. И отметила, что начала встречаться с ним еще до того, как начала свой путь похудения.



Ребел Уилсон и Джейкоб Буш / Фото из инстаграма Ребел Уилсон