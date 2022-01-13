Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет отношений

Гавайский актер Джейсон Момоа и американка Лиза Боне объявили, что разводятся после 4 лет брака и 16 лет отношений. Тем не менее они продолжают сохранять любовь и позволяют быть друг другу свободными.

Шокирующей новостью о расставании поделился в своем инстаграме киноактер и звезда "Аквамена" и "Игры престолов" 12 января. 42-летний Джейсон заявил, что испытывает "сжатие и изменения трансформационных времен", и грядущая "революция" не обошла и его семью.

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Мы делимся этим не потому, что думаем, что это достойно освещения в печати. Но для того, чтобы в нашей жизни мы могли делать это с достоинством и честью. Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга быть темы, кем мы учимся становиться…

– загадочно говорится в публикации Момоа.

Джейсон Момоа и Лиза Боне расстаются / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Джейсона и Лизы