Племянница президента США Джона Кеннеди, которая работает журналисткой Мария Шрайвер, вышла замуж за Арнольда в 1986 году. Супруги родили и воспитали четырех детей, но всего через неделю после рождения последней Мария узнала о внебрачном ребенке мужа.

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Он оказался отцом сына их горничной Милдред Баэн, с которой Шрайвер целых 14 лет была в хороших дружеских отношениях и финансово ей помогала. О том, что женщина родила именно от него, актер признал только в 2011 году. Поэтому у мужчины "появился" еще один, пятый ребенок – сын Джозеф, который очень похож на своего 74-летнего отца.

Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном Джозефом / Фото из инстаграма парня

Шрайвер была настолько шокирована известием, что в 2011-м немедленно подал на развод. Следовательно, бракоразводный процесс длился 10,5 лет, и только 28 декабря 2021 года пара подписала все необходимые документы.

Почему развод длился так долго, журналисты точно не знают, но отмечают, что у пары "не было сильной мотивации" для быстрого развода. За 25 лет совместного брака Арнольд и Мария заработали 400 миллионов долларов и много недвижимости, поэтому процесс распределения имущества и денег был достаточно утомительным. Все усложнялось тем, что они не заключали брачный контракт.

Арнольд Шварценеггер с экс-женой Марией и взрослыми детьми / Фото Getty Images

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