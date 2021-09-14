Зоопарк пришел, – Тина Кароль рассказала о недостатках популярности

Украинская певица Тина Кароль популярна в Украине и за рубежом. Звезда призналась, что благодарна за такую возможность. В то же время популярность для Тины – "отсутствие жизни нормального человека".

Известную украинскую певицу Тину Кароль узнают чуть ли не на каждом шагу. Поэтому для нее популярность имеет совсем другую, негативную сторону.

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Тина Кароль о популярности

Исполнительница призналась, что наиболее комфортно чувствует себя в своем имении. Только там она может побыть наедине.

Отсутствие жизни нормального человека. Я после каких-то дел еду домой. У меня дома классно. Но если я куда-то захожу или со мной кто-то куда-то уходит, это ощущение, что зоопарк пришел. Это цена популярности, за которую я благодарна, и я никогда не отказываю людям в фото, но так есть,

– рассказала Тина Кароль.

Знаменитость добавила, что уже начала отпускать потерю мужа и снова влюбляться. Она также ответила, можно построить личную жизнь популярному человеку.

"Возможно, если тебе подходит скромность такой жизни. Кто-то любит пафос и всеобщее внимание, мне подходит скромность. Если я путешествую не одна, я всегда сделаю так, чтобы меня было сложно найти", – поделилась артистка.



Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

Стоит добавить, что Тина Кароль действительно выбирает довольно необычные страны для путешествий: