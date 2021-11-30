"Золотое" платье и 15-килограммовый костюм: Анна Неплях представила наряд на "Мисс Вселенная"

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях прилетела в Тель-Авив на международный конкурс красоты. В процессе подготовки к грандиозному финалу девушка показала два роскошных образа, в которых будет поражать публику и судей.

В Израиль титулованная красавица Анна Неплях отправилась с семью чемоданами, в которые упаковала вещи от украинских дизайнеров и мировых домов мод. Главным украшением гардероба "Мисс Украина Вселенная 2021" стали два платья, которые сшили специально на финал конкурса "Мисс Вселенная".

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Национальный костюм Анна Неплях на финал "Мисс Вселенная 2021"

Фантастический образ для выхода в национальных нарядах создала украинская дизайнер Наталья Шевчук. Ее творение получило название "Вышиваный код Украины", ведь сочетает в себе уникальные вышивки из всех регионов нашей Родины.

Так, каркасная юбка национального костюма Анны Неплях украшена 25 пяльцами с вышивками, а корсет сплетен из натуральной лозы. Белое платье довершает наплечная конструкция в форме гигантского пяльца с лентами и цветами, которые традиционно влетают в украинские венки. Это маки, мальвы, барвинок, ветки калины и настоящие колоски.

Над платьем "Мисс Украины Вселенная 2021" работали 10 мастеров, а его общий вес составляет более 15 килограммов!

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото из пресс-службы конкурса красоты

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото из пресс-службы конкурса красоты

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Вечернее платье Анны Неплях на финал "Мисс Вселенная 2021"

При этом вечернее платье на финал "Мисс Вселенная 2021" подобрали из коллекции дубайского бренда Atelier Zuhra. Это эффектный "золотой" наряд со смелым разрезом посередине и глубоким декольте. Изюминкой образа является прозрачный низ и длиннющий шлейф, идущий от плеч.

Все платье густо расшито золотистыми камнями, количество которого уменьшается от верха до подола. Так, на сцене в Израиле Анна Неплях засветит точеные ножки, ведь перед конкурсом красоты похудела на 12 килограммов.

"Мисс Украина Вселенная 2021 " Анна Неплях в вечернем платье / Фото из прессслужбы конкурса красоты

, финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" пройдет в городе Эйлат, что в Израиле. Финал будут транслировать. За корону и звание самой красивой будут бороться 80 девушек из разных уголков мира.