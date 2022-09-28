"Ткач, иди выпей и ложись спать": знали ли актеры "Квартала 95" о войне
Источник:ЖВЛ
Украинский актер Юрий Ткач признался, знал ли о том, что наступит война. Он рассказал, как узнал о вторжении.
Актер "Квартала 95" Юрий Ткач вспомнил о начале великой войны. Он признался, что участники студии не знали о том, что Россия будет наступать.
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Знал ли Юрий Ткач, что будет война
Не было такого, что у нас в "Квартале" там какая-то информация была, или в группах где-то, или Зеленский кому-то позвонил по телефону,
– признался Юрий Ткач.
В то же время о вторжении узнала жена актера. Она позвонила по телефону мужу, когда он был на премьере фильма.
"Меня Вика даже вытаскивала из того зала, говорит: "Давай, пошли". Я говорю: "Что произошло?". Она говорит, что война. А у нее брат работает в определенных органах, позвонил, сказал, что да", – вспомнил Юрий.
Актер добавил, что, несмотря на предупреждение, не верил, что может произойти полномасштабное вторжение. Через несколько часов он даже позвонил по телефону товарищу Евгению Кошевому.
В час ночи я позвонил ему, говорю: "Братан, извиняюсь, что я тебя разбудил. Говорят, что война". Он говорит: "Ткач, иди выпей и ложись спать",
– поделился знаменитость.
Как жила семья Ткача во время войны
- Юрий Ткач остался в Украине и взял оружие в руки – вступил в территориальную оборону. Первые три недели он с семьей жил у друга в Киеве.
- Со временем Виктория согласилась выехать за границу. У них была остановка в Виннице – и именно в этот день туда прилетела ракета.
- Впоследствии Юрий Ткач покинул оружие и начал гастролировать – посещал с коллегами военных, а также проводил благотворительные концерты. Но поддерживал связь с собратьями. Двое из них погибли.