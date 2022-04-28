До границы Юрий Ткач вывозил не только свою семью, но и близких – маму, ее подругу, жену брата с ребенком. Все они остановились в Виннице, где в ту ночь раздался мощный взрыв.

Читайте также Нет белья, – Евгений Синельников из "Решки" рассказал, как россияне разграбили его дом в Буче

Юрий Ткач о взрыве в Виннице

Остановились мы в Виннице, и в первую же ночь гахнуло так сильно, в двух километрах от нас. Там с вышкой какая-то история была. Это была последняя капля для Лизы, когда я увидел, что глаза не на месте, она в шоковом состоянии,

– вспомнил Юрий Ткач.

Он рассказал, что из Черновцов его родные добрались в Болгарию, где живут уже больше месяца. Там они ходят на митинги и помогают в волонтерском штабе. Однако как признается комик, очень скучают по дому.

"В Болгарии они объединяются, друг другу помогают. Каждое утро у них начинается с песни "Ой, у лузі червона калина". Сейчас делают какой-то благотворительный концерт, на котором будут выступать 3 мая", – рассказал Юрий Ткач.

Дочь Юрия Ткача в Болгарии: видео