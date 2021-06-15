Злата Огневич взбудоражила сеть смелым образом в костюме: дерзкие фото на яхте

Популярная украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. Она позировала в голубом костюме и откровенном топе.

Известная украинская артистка и главная героиня 2 сезона "Холостячки" Злата Огневич часто принимает участие в стильных фотосъемках. На днях она опубликовала очередную серию кадров на личной странице в инстаграме.

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Образ Златы Огневич

Знаменитость вызывающе позировала на яхте в смелом look. Она предстала перед камерой в откровенном белоснежном топе на тонких бретелях, который подчеркивал декольте, а также стильном голубом костюме.

Певица соединила наряд с белыми кедами с синими вставками. Злата Огневич удачно дополнила аутфит золотистыми серьгами и цепочками на шее в одном стиле.

Звезда распустила длинные волосы и уложила их нежными волнами, дополнив прическу белой кепкой. На лице она сделала роскошный макияж. Артистка подчеркнула глаза нюдовыми тенями и стрелками, а губы накрасила светло-коричневой помадой.

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Реакция сети

Новая фотосессия Златы Огневич вызвала восторг у ее многотысячной аудитории. Поклонники поделились впечатлениями в комментариях под публикацией: