Злата Огневич выпустила песню о любви "Клинок": новый клип
Источник:ютуб-канал Златы Огневич
Украинская певица, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич презентовала новую чувственную композицию о любви – "Клинок". Звезда отметила, что это ее личный манифест.
Вся страна наблюдает за тем, как Злата ищет любовь на "Холостячке". К звезде приковано особое внимание публики. В день выхода на экраны 4 выпуска проекта Огневич презентовала клип.
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Новая песня Златы Огневич
Исполнительница отметила, что трек "Клинок" – это ее личный манифест. В современном мире отношения превратились в попкорн, люди перестали ценить искренность, близость, важность своего партнера.
"Так часто слышу о знакомстве на одну ночь, разбитых сердцах, пустых надеждах. Я продолжаю верить, что мы способны услышать голос сердца своего человека и ответить на его призыв. Именно поэтому мой манифест, мой "Клинок" это голос сердца для всех, кто умеет слышать и чувствовать!", – прокомментировала Злата.
Злата Огневич – "Клинок": смотрите видео онлайн
Напомним, 8 октября в 19:00 начнется 4 выпуск шоу "Холостячка". Эта неделя посвящена хобби участников, поэтому они всячески будут пытаться поразить Злату Огневич.