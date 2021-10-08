Злата Огневич выпустила песню о любви "Клинок": новый клип

Украинская певица, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич презентовала новую чувственную композицию о любви – "Клинок". Звезда отметила, что это ее личный манифест.

Вся страна наблюдает за тем, как Злата ищет любовь на "Холостячке". К звезде приковано особое внимание публики. В день выхода на экраны 4 выпуска проекта Огневич презентовала клип.

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Новая песня Златы Огневич

Исполнительница отметила, что трек "Клинок" – это ее личный манифест. В современном мире отношения превратились в попкорн, люди перестали ценить искренность, близость, важность своего партнера.

"Так часто слышу о знакомстве на одну ночь, разбитых сердцах, пустых надеждах. Я продолжаю верить, что мы способны услышать голос сердца своего человека и ответить на его призыв. Именно поэтому мой манифест, мой "Клинок" это голос сердца для всех, кто умеет слышать и чувствовать!", – прокомментировала Злата.

Злата Огневич – "Клинок": смотрите видео онлайн