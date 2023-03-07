"Или плюс, или сидишь дома": Злата Огневич объяснила, почему артисты пели под фонограмму
Источник:"Дом"
Злата Огневич много занималась вокалом, но все равно пела под фонограмму. Выступать под так называемый "плюс" ей приходилось на съемках. У артистки был выбор – либо соглашаться на условия телеканалов, либо быть за бортом больших проектов.
Злата Огневич не скрывает, что за 13 лет сольной карьеры "очень много не попадала" в фонограмму. Она этого не стесняется, ведь понимает украинский рынок и знает, что под "плюс" пел весь первый эшелон шоу-биза.
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Злата Огневич объяснила, почему артисты пели под фонограмму
Я не могу петь под фонограмму, для меня это всегда боль. Раньше не было другой возможности у артистов, чтобы иначе как-нибудь принять участие в съемках. Тебе говорят: "Только "плюс". Или "плюс", или тебя нет на телевидении". Приходится выбирать: или люди тебя видят, или ты такой принципиальный сидишь дома, и никто тебя не видит,
– разложила по полкам Злата Огневич.
Однако, по ее словам, ситуация меняется, и в основном благодаря молодым артистам с мощными голосами, чисто поющими вживую. Так что телеканалы понемногу отказываются от фотограммы на съемках.
"Сейчас новая формация, и я очень благодарна за это молодым артистам – поющим, талантливым. И украинским каналам, которые понемногу перестраиваются, и можно вживую наконец петь", – восхитилась певица.
- Кстати, недавно по Злате Огневич "проехалась" Маша Ефросинина. Они с Олей Поляковой вспомнили певицу, которая якобы "очень классно хайповала" на их именах во время языкового скандала, а сейчас просит поддержать ее релизы, "хотя песня г*вно".
- Юзеры были убеждены, что Ефросинина и Полякова имели в виду Злату Огневич, а сама она отреагировала так: "Вас никто не может обидеть без вашего согласия на это, ведь причина оскорбления – это прежде всего мысли. А они только в вашей голове".