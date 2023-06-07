Лежала на земле, - Злата Огневич вспомнила, как стала свидетелем расстрела русского разведчика

Злата Огневич припомнила прошлый год и начало полномасштабного вторжения. Она призналась, что стала свидетелем того, как расстреливали русского разведчика.

Украинская певица Злата Огневич вспомнила о начале полномасштабного вторжения. Она вспомнила, как вышла за едой, а увидела перестрелку.

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Злата Огневич вспомнила первые дни вторжения

Место, которое меня постоянно триггерит. Вот здесь в первую неделю полномасштабного вторжения за моей спиной расстреливали человека. Я так понимаю, что ДРГшника, а я лежала вот здесь на земле, спрятавшись, и думала о том, чтобы пули не попали в меня,

– рассказала певица.

Звезда добавила, что не знает, чем завершилась эта ситуация. Когда выстрелы стихли, она побежала домой.

"Когда мне говорят об умении прощать, о братстве, я не могу потому, что столько горя, зла, боли мы пережили от врага, что ни о каком примирении не может идти речи. Речь может идти о борьбе, о вере в то, что добро обязательно победит. Добро, свет и сила и есть украинцы! Слава нашим воинам! Слава каждому, кто не теряет силу души. Я верю в каждого и в то, что добро обязательно победит".

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Отметим, отец Златы Огневич в первые недели полномасштабного вторжения отправился в Харьков, чтобы помогать раненым. Он военный хирург, а потому спасает жизнь защитников на фронте.

Недавно звезда показывала редкое фото с отцом. Она процитировала его слова из последнего разговора: "Недавно, когда мы общались по телефону, сказал, что будет там до последнего, до самой победы Украины. Там, где он очень нужен, как и сотни врачей, парамедиков".