Злата Огневич призналась, был ли у нее курортный роман

Украинская певица Злата Огневич отдыхает в солнечном Занзибаре. Артистка поделилась, что раньше у нее был курортный роман. Сколько времени он длился – узнавайте дальше.

После того, как Злата Огневич разошлась с Андреем Задворным, которого выбрала в финале "Холостячки", к ее личной жизни приковано особое внимание публики.

Обратите внимание Злата Огневич ответила, какие у нее отношения с Максимом Тарапатой

Злата Огневич о курортном романе

Еще осенью звезда рассказывала, что готовится с избранником к романтическому путешествию, однако в январе отправилась в путешествие сама. Пока Огневич отдыхает в Африке, общается с поклонниками. Один из них поинтересовался, был ли когда-то у исполнительницы курортный роман.

Да, был! И такой роман перерос в отношения длиной больше 3 лет,

– призналась Злата.



Злата Огневич о курортном романе / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Уже в который раз исполнительница переживает болезненный разрыв с любимым человеком. На проект "Холостячка" Злата шла, чтобы найти свою любовь. И она нашла ее, однако это оказалось не взаимно. Чтобы пережить расставание с Андреем Задворным, Огневич обратилась за помощью к специалисту. Также рядом всегда есть экс участник "Холостячки" Максим Тарапата, который после завершения съемок проекта всячески поддерживает Злату, однако не борется за ее сердце.

12 января знаменитость отпраздновала день рождения. Хотя тогда была в Занзибаре, но Максим не смог оставить ее без подарка. Какой сюрприз Тарапата подготовил для "Холостячки" – узнавайте по ссылке.