Злата Огневич накануне своего дня рождения отправилась в Занзибар. Максим Тарапата остался в Украине, однако не смог оставить подругу без подарка. Мужчина готовил для нее сюрпризы на проекте "Холостячка", на этот раз не было исключения.

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Тарапата поздравил Огневич в Занзибаре

В инстаграм-сторис Злата опубликовала видео, в котором показала оригинальный подарок от Тарапаты. Он дистанционно организовал съемку видео с участием африканских мужчин. Это похоже на реалити-шоу "Холостячка", Злата в шутку назвала "Перезагрузкой". Мужчины на русском озвучили поздравление, которое Максим хотел донести до Златы.

Злата Огневич, Максим поздравляет тебя с днем рождения. Будь счастлива, бусинка,

– сказали мужчины.

А потом они станцевали под песню Златы – "Солодка кара". Один из участников видео держал в руках распечатанный портрет исполнительницы и целовал его.

Поздравления от Тарапаты для Огневич: смотрите видео онлайн

Напомним, на днях Максим Тарапата опроверг слухи о романе со Златой. По словам мужчины, они лишь близкие друзья, однако он не завоевывает сердце Огневич.