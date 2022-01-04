Злата Огневич пригласила на концерт своих родителей и Максима Тарапату с сестрами
Источник:инстаграм Максима Тарапаты
На днях известная украинская певица Злата Огневич выступила с концертом. На мероприятии побывал Максим Тарапата с сестрами и родителями артистки.
Украинская певица и героиня "Холостячки-2" Злата Огневич все чаще появляется на публике с участником проекта Максимом Тарапатой. 2 января знаменитость выступила в столичном Freedom Hall.
Читайте также Новогодняя ночь в Карпатах и особая традиция: Злата Огневич о праздновании Нового года
На концерте Златы Огневич встретились ее родители и Тарапата
Поддержать артистку пришли ее близкие. На концерте были родители Златы, ее сестра, а также Максим Тарапата с двоюродными сестрами Александрой и Иванной. Все они наблюдали за Огневичем в одной компании.
Выпиваем за Новый год в таком прекрасном кругу! Вся семья сегодня в сборе,
– подписал инстаграм-сторис Максим Тарапата.
На концерт Златы пришли ее близкие / Фото из инстаграм-сторис Максима Тарапаты
Одна из сторис подогрела слухи о романе Максима Тарапаты и Златы Огневич: "Чтобы в этом году любимые люди всегда были рядом", – написал бизнесмен.
На концерт Златы пришли ее близкие / Фото из инстаграм-сторис Максима Тарапаты
Отношения Златы Огневич и Максима Тарапаты
- Пара познакомилась на шоу "Холостячка". Их отношения развивались довольно быстро, однако перед финалом Максим покинул проект.
- Злата Огневич 1,5 месяца встречалась с победителем шоу Андреем Задворным. Однако мужчина порвал со звездой, из-за чего она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.
- В непростой момент певицу поддержал Тарапата. Он ходил с ней на прогулки и приглашал в кафе.
- Пара поддерживает дружеские отношения, но и Злата, и Максим не исключают мысли о возможном романе в будущем.