В черном пальто: Слава Каминская очаровала зимним образом – фото
Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская очаровала зимним аутфитом. Она предстала перед камерой во время снегопада в черном пальто.
Источник:инстаграм Славы Каминской
Слава Каминская вернулась с солнечных островов и теперь демонстрирует стильные зимние образы в столице. На днях исполнительница показала свою новую верхнюю одежду, позируя на улице на фоне снега, что добавлял съемке особого шарма.
Смотрите также В белом платье со шлейфом: Слава Каминская очаровала романтическим образом на Мальдивах – фото
Зимний look Славы Каминской
Артистка позировала на улице. Она изображена на фотографии в кожаных лосинах черного цвета, гольфе и пиджаке с принтом в клетку. Сверху знаменитость надела длинное черное пальто со светлым мехом и поясом, которое гармонично дополнило ее стильный образ.
Волосы Каминская вложила в легкие локоны, которые спадали на плечи. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах и матовой помадой нюдового цвета на губах.
Зимний look Славы Каминской / Фото с инстаграма Славы Каминской
Зимний look Славы Каминской / Фото с инстаграма Славы Каминской
В комментариях подписчики Славы отмечают, что она выглядит непревзойденно и в очередной раз покорила их безупречным внешним видом.
- Невозможно быть такой красивой!
- Королева!
- Очень красивая, нежная!
- Это очень красиво!
- Вам очень подходит такой цвет!
Поделиться новостью