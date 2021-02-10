Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская очаровала зимним аутфитом. Она предстала перед камерой во время снегопада в черном пальто.

Слава Каминская вернулась с солнечных островов и теперь демонстрирует стильные зимние образы в столице. На днях исполнительница показала свою новую верхнюю одежду, позируя на улице на фоне снега, что добавлял съемке особого шарма.

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Зимний look Славы Каминской

Артистка позировала на улице. Она изображена на фотографии в кожаных лосинах черного цвета, гольфе и пиджаке с принтом в клетку. Сверху знаменитость надела длинное черное пальто со светлым мехом и поясом, которое гармонично дополнило ее стильный образ.

Волосы Каминская вложила в легкие локоны, которые спадали на плечи. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах и матовой помадой нюдового цвета на губах.



Зимний look Славы Каминской / Фото с инстаграма Славы Каминской

Зимний look Славы Каминской / Фото с инстаграма Славы Каминской

В комментариях подписчики Славы отмечают, что она выглядит непревзойденно и в очередной раз покорила их безупречным внешним видом.