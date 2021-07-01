Злата Огневич является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. После того, как стало известно, что она станет героиней нового сезона шоу "Холостячка", к девушке приковано особое внимание публики.

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Трендовый образ Златы Огневич

Артистка во время каждой фотосессии демонстрирует безупречную фигуру. На одних из последних фото, которые звезда обнародовала в личном блоге, она изображена в широких белых брюках, розовом топе на бретелях и с откровенным декольте. Сверху Злата надела укороченную джинсовую куртку. Соединила такой look с белыми босоножками на высоком каблуке.

Волосы Огневич уложила в легкие волны и довершила прическу стильным платком. Такой головной убор является одним из трендовых аксессуаров лета 2021 года. Среди украшений образ дополняли длинные серьги. На лице красовался макияж со светлыми блестящими тенями на веках и коричневой помадой на губах.



Стильный look Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич



Стильный look Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич