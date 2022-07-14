Злата Огневич опровергла, что родилась в России: "Узнала об этом только впоследствии"

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что родилась в Украине. Почему-то на бумагах указали, что звезда родилась в Мурманске.

Известная украинская певица Злата Огневич призналась, что на самом деле не родилась в России, как пишет в ее официальных документах. На самом деле звезда родилась в Украине.

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Злата Огневич о связях с россией

Исполнительница призналась, что, вероятно, произошла неразбериха с документами из-за того, что в Мурманске в то время служил ее отец.

Родилась я в россии только "на бумагах". На самом деле я родилась в городе Кривой Рог. Поскольку тогда был Советский Союз и, я не знаю, что там произошло, какая-то неразбериха с документами. Я об этом узнала только впоследствии и узнала о том, что я родилась в Кривом Роге, хотя все документы, свидетельство о рождении выданы таким образом, что я якобы из Мурманска,

– призналась Злата Огневич.

Звезда добавила, что она не проходила трансформации и отделения от России, потому что даже как человек из Крыма – она никогда не относилась хорошо к россиянам.

"Моя мама и вся ее семья из Днепропетровской области, город Кривой Рог. Мой папа из Кировоградской области, город Александрия. Он там родился, вырос, я там часто проводила свое детство. Моя семья из Украины. Мы всегда в семье любили Украину, пели украинских песен. Все родственники по папиной и маминой линии живут в Украине".