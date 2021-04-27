Кристина Решетник наслаждается долгожданным отпуском. Она мечтала об отдыхе на берегу океана и теперь делится с поклонниками яркими фотографиями оттуда.

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Стильный look Кристины Решетник на Мальдивах

Звездная жена предстала перед камерой, стоя на белоснежном песочке на фоне океана. Кристина для прогулки по побережью выбрала легкий летний костюм трендового зеленого цвета. Он состоял из шорт и рубашки, под которую девушка надела белый топ.

Такой наряд Решетник соединила с коричневой летней обувью. Волосы она собрала в хвост сзади, на лицо не наносила косметику и довершила look большими солнцезащитными очками. В руке женщина держала большую соломенную сумку.

"Наслаждаюсь каждым моментом", – написала Кристина в публикации.



Кристина Решетник в зеленом костюме на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Кристина Решетник в зеленом костюме на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Такой пляжный аутфит не остался без внимания подписчиц звездной жены. Кристина для многих девушек является примером и вдохновляет поклонниц на красивые образы. Поэтому они оставляют в комментариях много приятных слов в ее адрес.