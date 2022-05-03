Злата Огневич и Эктор Хименес Браво провели благотворительный вечер в Варшаве: сколько денег собрали

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво организовал благотворительный ужин в Польше, в одном из варшавских ресторанов. Шеф-повар готовил, а Злата Огневич пела украинские песни. Вместе они собрали более 40 тысяч евро.

На ужин в изысканный ресторан в Варшаве пришло 120 человек. Для всех гостей готовил Эктор Хименес Браво вместе с командой заведения, а Злата Огневич пела в зале. В частности, артистка исполнила украинскую народную песню "Чом ти не прийшов".

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Эктор Хименес-Браво о благотворительном вечере в Варшаве

Благотворительный вечер прошел невероятно. Собрано 1 300 000 гривен. Мы продали все 120 билетов, веночки и создали душевную атмосферу,

– рассказал Эктор Хименес-Браво.

"Это была синергия друзей из Польши, которые хотят помочь, и украинцев, стоящих на обороне ценностей всего мира. Я выложился на все 300%, будто впервые стал на кухню", – добавил шеф-повар.

Все 40 тысяч евро будут переданы варшавскому благотворительному фонду UNITERS. Так, деньги, которые собрали Злата Огневич и Эктор Хименес-Браво, направят пострадавшим из Бучи, Ирпеня и других городов Киевской области.

Благотворительный вечер Эктора Хименеса-Браво и Златы Огневич в Варшаве: видео

Благотворительный вечер Эктора Хименеса-Браво и Златы Огневич в Варшаве: фото