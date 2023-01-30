Злата Огневич заговорила об усыновлении ребенка: готова ли она на это без мужа

37-летняя певица Злата Огневич впервые заговорила об усыновлении ребенка. Но почему артистка не может пойти на такой важный шаг – узнайте дальше.

Во время войны многие украинские дети остаются сиротами. Знаменитости уже неоднократно отмечали, что после победы нужно дать семье тем детям, чьи родители погибли в борьбе с российской агрессией против Украины.

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Злата Огневич заговорила об усыновлении ребенка

"Холостячка" Злата Огневич также заговорила об усыновлении. Эту тему звезда подняла, отвечая на вопросы фолловеров в инстаграм-сторис. Артистка впервые рассказала, что уже думала о таком шаге и даже готова решиться на него. Однако решение об усыновлении должны принимать оба родителя.

Это решение общее. Его принимают оба в паре. С моей стороны – да. Я уже задумывалась над этим вопросом,

– призналась исполнительница.