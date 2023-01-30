Злата Огневич заговорила об усыновлении ребенка: готова ли она на это без мужа
Источник:Злата Огневич
37-летняя певица Злата Огневич впервые заговорила об усыновлении ребенка. Но почему артистка не может пойти на такой важный шаг – узнайте дальше.
Во время войны многие украинские дети остаются сиротами. Знаменитости уже неоднократно отмечали, что после победы нужно дать семье тем детям, чьи родители погибли в борьбе с российской агрессией против Украины.
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Злата Огневич заговорила об усыновлении ребенка
"Холостячка" Злата Огневич также заговорила об усыновлении. Эту тему звезда подняла, отвечая на вопросы фолловеров в инстаграм-сторис. Артистка впервые рассказала, что уже думала о таком шаге и даже готова решиться на него. Однако решение об усыновлении должны принимать оба родителя.
Это решение общее. Его принимают оба в паре. С моей стороны – да. Я уже задумывалась над этим вопросом,
– призналась исполнительница.
Злата Огневич об усыновлении ребенка / Скриншот инстаграм-сторис певицы
Пока знаменитость не рассказывает подробностей личной жизни, но, вероятно, сейчас у Златы нет избранника. Исполнительница разошлась с Андреем Задворным, которого выбрала в финале 2 сезона "Холостячки", после этого не говорила о новых отношениях.
Напомним, на днях ведущий Тимур Мирошниченко сообщил, что с женой уже начал процесс усыновления ребенка. Пара задумывалась над этим уже давно и полномасштабная война лишь придала уверенность в этом решении.Важно! Подробная информация о том, как усыновить ребенка во время войны читайте здесь.