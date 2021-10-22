Звезда "Гусей" Wellboy выпустил новый трек "Вишні": яркое видео

После ошеломительного успеха трека "Гуси" исполнитель Wellboy решил покорить музыкальные платформы новым треком – "Вишні". Кроме песни, фанаты смогут насладиться новым клипом, снятым с компанией бабушек.

Первый хит Wellboy (Антона Вельбоя) "Гуси" стал по-настоящему вирусным, ведь его прослушали только на ютубе более 10 миллионов раз. Через 3 месяца после такого успеха он вернулся с новой песней.

Смотрите также В день рождения: Jerry Heil представила песню и клип по мотивам "Холостячки"

"Расцветут ли "Вишні" так же, как залетели "Гуси"?" – спрашивает у зрителей съемочная команда клипа. И действительно, артист Wellboy не знает, будет ли хит таким же успешным, но новую песню он написал о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий "подброшенная вишня не попадет в рот".

"В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку", – отмечают создатели видео.

Съемки клипа проходили в импровизированной старой украинской хате-мазанке, а его коллегами по съемочной площадке стали бабушки и девушки в украинских костюмах.

Wellboy – Вишні: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Фанаты остались в восторге от нового трека и пожелали исполнителю еще большего успеха, чем раньше:

"Захотелось сразу консервированных вишен и лета, очень вайбовый трек";

"Девушке в видео ставлю 5+ баллов, красивее любых вишен. Бабульки – молодцы! Антону – респект за творчество!";

"Во время просмотра клипа аж вишневого компота захотелось";

"Классный трек! Желаю миллионов просмотров и миллиардных прослушиваний!";

"Фух... Этот трек компенсировал всю фрустрацию этого бесконечного утра. Спасибо";

"Вот это цвета! Как приятно созерцать и слушать!";

"Вишни, вишни. Каждый клип такой уникальный, красивый стиль подачи";

"Антон, у тебя уникальный талант дарить чистый позитив, продолжай в том же духе!".

Текст песни "Вишні" Wellboy

Вишні, вишні ну як так вийшло,

Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні

Вишні вишні ви дивовижні,

Ми з тобою дуже схожі але не суміжні

Баночка вишневого компота

І не смішно шо-то

Я підкинув вишню в небо

Не попав до рота

З первої хвилини

закохався сильно

Не дивився на часи

Загубив годинник

Ніжно так ніжно,

Вийшло як вийшло,

Все вище і вище,

Танці в ліжку на горищі

Вишні, вишні ну як так вийшло,

Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні

Вишні вишні ви дивовижні,

Ми з тобою дуже схожі але не суміжні

Вишні вишні ну як так вийшло,

Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні,

Вишні, вишні, ви дивовижні,

Ми з тобою дуже схожі але не суміжні,

Ми з тобой любили пироги вишневі

Та висіли в небі як ті вишні в небі

Чом ти так на мене схожа моя бейбі

Думав вишні стиглі, а вони зелені

Ніжно так ніжно,

Вийшло як вийшло,

Все вище і вище,

Танці в ліжку на горищі

Ми з тобой робили все можливе неможливим

Ти як вишня я як слива

Там на дворі сильна злива

Я іду сумний і мокрий без надії з позітівом