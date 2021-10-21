Любимица молодежи Jerry Heil часто удивляет публику нестандартными поступками. Ее день рождения не стал исключением. Не дожидаясь поздравлений друзей и коллег, она поздравила себя сама. Певица презентовала праздничную песню ЗДН.
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В клипе на зажигательный трек артистка повторила путь Хью Хефнера – основателя мужского журнала Playboy, вокруг которого всегда было много женщин. По сюжету 60-летняя Jerry Hefner живет в Межигорье – бывшей резиденции Януковича.
Она имеет все блага и лучших мужчин рядом, поэтому снимает шоу "Холостячка" с Григорием Решетником просто у себя дома. Кроме ведущего, в клипе появляются участники 1 сезона романтического реалити – Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Илья Рыбальченко и Артем Шепель.
Более того, к съемкам присоединился 64-летний Павел Зибров. Jerry Heil объяснила это тем, что его имя рифмуется со словом любовь. Так, главный месседж песни ЗДН – любить никогда не поздно.
60 лет – не приговор, если ты молода душой. И никогда не поздно отправиться на поиски любви, ведь, как показывает Jerry Heil в роли Jerry Hefner, главной ценностью все равно является любовь,
– говорится в описании клипа.
Jerry Heil – ЗДН: смотрите видео онлайн
В сети фаны засыпали Jerry Heil не только поздравлениями с днем рождения, но и комплиментами за новый трек и яркий клип:
- "Люблю клипы с юмором. День рождения не у меня, а настроение на все сто";
- "Яна, такой образ вам очень подходит";
- "Это нереально круто! Яна, с ДН и с премьерой такого замечательного клипа";
- "Это лучшее, что я могла слышать, шедевр. Поздравляю вас, песня просто класс";
- "Клип классный, была шокирована, когда увидела участников "Холостячки", ведь обожаю это шоу".