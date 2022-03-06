Зи Фамелу, бывший Борис Апрель, не может уехать из Украины: "Все настроены трансфобно"

Певица Зи Фамелу, которая раньше была Зианджой и Борисом Апрелем, не может пересечь границу Украины. Артистка, позиционирующая себя как женщина, не меняла пол, поэтому ей по закону Украины запрещено покидать страну в военное время.

31-летняя певица и блоггер Зи Фамелу сейчас пытается пересечь границу Украины из-за военной агрессии России. Но так как она так не сменила пол с мужского на женский, она подпадает под закон о невыезде из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На законодательном уровне пока не решили, что делать с трансгендерными людьми в таких случаях.

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Сейчас Зи Фамелу (псевдоним артистки) в паспорте остается как Борис Круглов (настоящее имя). По ее словам, пограничники вроде бы враждебно были к ней настроены.

Я пытаюсь сделать что-нибудь, чтобы мне помогли и вытащили отсюда. Мне здесь грозит опасность! Меня называют здесь "Боречка". "Боречко, что же ты сюда пришел? Мы сейчас тебя возвращаем назад". Я не знаю, что делать. Мне срочно нужна помощь, потому что здесь все настроены трансфобно и гомофобно!

– заявляла артистка.



Зи Фамелу пытается покинуть Украину ради безопасности / Фото из инстаграм-сторис артистки

Единственный вариант, которыйесть сейчас у певицы, это пересечь границу в сопровождении представителя власти другой страны или адвоката. Сейчас она остается на пропускном пункте – ночью она ночевала на газовой станции, чтобы немного поспать. До границы она добиралась 4 суток.

"Я уже писала, что оружие в руки брать не буду и убивать никого не собираюсь. Но помогу своему обществу. Потому что сейчас все помогают друг другу, как могут… Страну покинули полмиллиона человек и количество растет. А мне, которой грозит опасность буквально на каждом шагу, потому что я трансгендерная девушка – нельзя?" – пишет артистка в старости.

Также, по ее словам, она трижды отказывалась от российского гражданства, которое якобы легко могло сделать, поскольку она из Крыма: "И несмотря на бесконечное неприятие меня украинцами со времен "Фабрики звезд" из-за моих отличий, я всегда буду любить страну, в которой родилась", – подытожила Зи Фамелу.

Кто еще покинул Украину из-за войны России: