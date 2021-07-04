Жизнь стала не моей, – Василиса Фролова о тяжелом состоянии после родов

Успешная украинская телеведущая Василиса Фролова недавно стала мамой впервые. После родов она переживает состояние baby blues – сложное эмоциональное состояние. Звезда надеется, что оно не перерастет в депрессию.

Почти 4 месяца назад украинская телеведущая и модель Василиса Фролова стала мамой впервые. Звезда чувствовала себя очень возвышенно, когда была беременной, но после родов психологическое состояние значительно изменилось.

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Василиса Фролова о тяжелом эмоциональном состоянии

Телеведущая призналась, что до сих пор переживает baby blues. Она признала, что это действительно трудно, однако выразила надежду, что это состояние не перерастет в послеродовую депрессию.

У меня была такая классная беременность, надеюсь, она у всех классная, и так резко все изменилось, так резко моя жизнь стала совсем не моей, что я до сих пор не могу прийти в себя. Конечно, и фигура, и то, что в голове, все вокруг – все не то,

– поделилась Фролова.

. Baby blues (иногда его называют "синдромом печальной мамы") – это особое психологическое состояние после родов. Его симптомами чаще всего являются тревожность, эмоциональность, слезливость, проблемы со сном. Baby blues не стоит путать с послеродовой депрессией.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец несмотря на все трудности являются активными родителями. Благодаря этому новорожденный сын Родион посетил уже 3 концерта – последним было выступление обладателя четырех премий Грэмми – SEAL на Leopolis Jazz Fest.

Мы всегда вместе. У нас нет няни, только моя мама иногда приходит. Пока что мы наслаждаемся отцовством, и нам это очень нравится. Сутками я сейчас с ребенком и странно, когда я выхожу по делам, ненадолго, на несколько часов, мне уже что-то не то. Я такая мамочка, не хочу пока его никому отдавать,

– рассказала Василиса.