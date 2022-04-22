Живите подонкам на зло, – Алексей Дурнев обратился к украинцам и призвал их жить

Россия превратила жизнь миллионов украинцев в ад. Блогер Алексей Дурнев обратился ко всем украинцам, которые сейчас стесняются жить. Он призвал вернуться к привычной жизни, насколько это возможно.

Российские оккупанты делают все возможное для того, чтобы причинить украинскому народу как можно больше боли. Но мы должны помнить, что герои, которые отдали свою жизнь за нас, хотели бы, чтобы мы жили. Чтобы жили во зло российскому диктатору.

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Алексей Дурнев призвал украинцев жить

Сотни тысяч наших земляков сейчас находятся в оккупации. Еще сотни тысяч карают себя при желании жить, чувствуют вину за то, что в безопасности. Но мы не имеем права сдаваться, должны жить и восстанавливать страну. Мы должны сохранить Украину.

"Сейчас вам может казаться, что все кончено, ваш мир разрушен. Но это не так. Вы живы, вы дышите. Есть важные люди, события, мечты. Вы имеете доступ к интернету, можете смеяться. Конечно, мы все много потеряли и это больно. Но должны возвращаться к привычной жизни, насколько это возможно. Пожалуйста, пейте чай в вашем любимом кафе, если оно открыто, и гуляйте с собакой, если над вами не свистят ракеты", – сказал Алексей.

Дурнев подчеркнул, что это поддержка Украины, ведь все погибшие от рук российских оккупантов стремились, чтобы наша страна и ее народ жили.

Дышите свежим воздухом, смотрите кино, смейтесь, готовьте еду. Не обвиняйте себя в том, что вы живы и способны улыбаться. Вы должны продолжать жить ради тех людей, которых убили орки. Они хотели бы, чтобы вы жили. ВСУ хотят, чтобы вы жили. Так почему вы стесняетесь? Мы боремся за нашу свободу всеми способами. Это и поддержка экономики, активная социальная позиция. Живите подонкам на зло!

– подытожил блоггер.

Отметим, что сам Дурнев родом из Мариуполя, который сейчас находится в блокаде. Сейчас там находятся его родственники, с которым нет связи. Алексей не знает, какова их судьба. Каждый день в городе гибнут мирные жители. Мужчина подчеркнул, что он готов присоединиться к восстановлению Мариуполя, когда город деблокируют. Блогер планирует говорить об уничтоженном Мариуполе на международном уровне и надеется на гранты от Европы.