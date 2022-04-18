Россия нарушает все международные конвенции по правам человека не только в отношении украинцев. По крайней мере, людьми своих солдат российская армия вряд ли считает, ведь обеспечение оккупантов вызывает удивление и смех всего цивилизованного мира.

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Разбор сухпайков

Алексей Дурнев вместе с украинской стендап-звездой Лерой Мандзюк решили сравнить сухпайки украинской и российской армий. Результат очевиден: армия оккупантов питается отбросами, поэтому с таким вдохновением мародерит украинские магазины и хозяйства.

Видео разбора сухпайков ВСУ и россиян:

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