45-летняя итальянская актриса Азия Ардженто обвинила голливудского режиссера фильма "Форсаж" Роба Коэна в сексуальном насилии. Звезда рассказала, что сценарист накачал ее наркотиками и изнасиловал.

Источник: Variety

Впервые о домогательствах Роба Коэна Азия Ардженто рассказала итальянским СМИ и подробно осветила в автобиографии Anatomy of a Wild Heart – "Анатомия дикого сердца", которая увидит свет 26 января.

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Азию Ардженто изнасиловал Роб Коэн

По словам актрисы, жуткий инцидент произошел еще в 2002 году во время съемок боевика "Три икса", в котором она снималась в главной роли вместе с Вином Дизелем и Сэмюэл Л. Джексоном. Роб Коэн был режиссером фильма. К тому времени Азии Ардженто было 27 лет.

Звезда вспомнила, что продюсер накачал ее наркотическим веществом GHB, которую хранил в отдельной бутылке, а затем изнасиловал. Актриса пришла в себя только утром. О том, что употребляла наркотики, она узнала только потом от друга, который пояснил, что такое GHB.

Я впервые говорю о Коэне. Он использовал меня, заставив пить GHB. Тогда я действительно не знала, что это такое. Я проснулась утром обнаженная в его постели,

– призналась Азия Ардженто.

Звезда фильма "Три икса" объяснила, что на публичное признание решилась после того, как женщина по имени Джейн, и дочь режиссера "Форсажа" заявили о сексуальном насилии со стороны Роба Коэна. Добавим, что Азия Ардженто – одна из первых в Голливуде обвинила в сексуальных домогательствах одиозного продюсера Харви Вайнштейна.

Реакция Роба Коэна на обвинения Азии Ардженто

"Мистер Коэн категорически отрицает обвинения Азии Ардженто. Когда они работали вместе, у них были прекрасные рабочие отношения, и мистер Коэн считал ее другом. Поэтому это заявление о событиях 2002 года удивляет, особенно с учетом того, что мы узнали о ней в последние годы", – сообщил представитель Роба Коэна.

Отметим, в 2019 году женщина, которая представилась Джейн, обвинила режиссера в сексуальном насилии. По словам жертвы, Роб Коэн изнасиловал ее в 2015 году во время деловой встречи на Манхэттене. Это произошло после того, как она потеряла сознание.

Ранее старшая дочь звезды Валькирия Уезер призналась, что отец домогался ее, когда она была ребенком и подростком, и брал с собой в бордели во время зарубежных поездок. Эти заявления Роб Коэн также опроверг.