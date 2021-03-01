Несмотря на длительный роман Вуди Аллена и Мии Фэрроу, их история была пронизана большим количеством скандалов. Известно, что мужчина впоследствии женился на одной из приемных дочерей женщины, что стало сенсацией в Голливуде. Сейчас Миа в очередной раз заявляет, что режиссер не имел права заниматься сексом с ее детьми.

Согласно официальной истории, роман пары длился 12 лет, завершился, когда Миа обнаружила у Вуди обнаженные фото приемной дочери Сун-и Превин. Впоследствии мужчина и девушка поженились, удочерили двух девочек и до сих пор находятся в браке. Впоследствии режиссера лишили возможности видеться с приемными детьми Мии, а встречи с родным сыном Ронаном были сильно ограничены. В 1993 году Фэрроу впервые обвинила мужа в растлении малолетних. О домогательствах также заявляла приемная дочь Мии и Вуди – Дилан, но режиссер все отрицал.

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"Он не имел права заниматься сексом с моими детьми"

Как рассказала Миа Фэрроу в скандальной ленте "Аллен против Фэрроу", наладить контакт со старшей приемной дочерью Сун-и Превин ей было очень трудно. В то время у нее уже было 5 приемных детей, но, чтобы как можно быстрее сдружиться с дочкой, она часто брала ее с собой на съемочную площадку. Именно тогда, по ее словам, и начались проблемы в отношениях с Вуди Алленом. К улучшению отношений между ним и Сун-и Превин подталкивала сама Фэрроу и даже не подозревала, что это завершится их романом.

"Он водил малышей по магазинам и покупал им самолеты и другие игрушки. Он стал водить их на баскетбольные матчи. Он брал с собой с Сун-и, а я поощряла это, потому что она была очень застенчивой", – сказала Миа.



Вуди Аллен и Миа Фэрроу с детьми (Сун-и – справа) / Архивное фото из сети

Она добавила, что тайный роман ее дочери и Вуди начался еще в средней школе девушки, когда она была несовершеннолетней. Сам режиссер постоянно утверждал, что начал встречаться с девушкой, когда та закончила первый семестр в колледже в декабре 1991 года (якобы в ее 18 лет).

Я так сильно люблю ее и никогда не осуждала ее, потому что она была совсем маленьким ребенком, когда появилась в семье. Она была маленькой девочкой. Мы были семьей, и он был в моем доме в качестве моего партнера, и у него были обязанности. Но он не имел права заниматься сексом с моими детьми,

– заявила Фэрроу.

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Кроме Сун-и Превин, Фэрроу поделилась историей о домогательствах Аллена к ее другой приемной дочери Дилан. Она рассказала, что после расставания с режиссером она перевезла семью в свой дом в Коннектикуте и все же позволила Аллену посещать ее раз в неделю, чтобы он виделся с детьми. Однажды, когда она оставила детей на няню и отправилась в магазин, после возвращения няня ей рассказала, что видела, как Аллен пропал с дочкой и уткнулся ей головой в колени. Сама же Дилан в документальном фильме добавила, что другой инцидент случился с ней и приемным отцом на чердаке дома.

"Действительно трудно поверить, что кто-то, кого вы уважаете и кого вы очень любите, может быть способен на что-то настолько ужасное в отношении ребенка", – добавила Миа Фэрроу.

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