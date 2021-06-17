Жены футболистов поддержали сборную Украины: трогательная фотоподборка

Сборная Украины 17 мая выиграла матч против Северной Македонии. Перед игрой футболисты заручались поддержкой любимых и детей. Жены Андрея Шевченко, Сергея Кривцова, Тараса Степаненко, Андрея Пятова и других показали волшебные фото.

17 июня в Бухаресте состоялась выдающаяся игра Украины против Северной Македонии. Матч прошел непросто и с напряженной атмосферой во втором тайме. Однако сборная Украины смогла одержать победу со счетом 2:1.

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Перед игрой немало жен и девушек украинских футболистов опубликовали трогательные фотографии с поддержкой любимых и всей сборной. Showbiz 24 предлагает просмотреть яркую фотоподборку.

Любимые футболистов поддерживают сборную

Жена Андрея Шевченко

Жена главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко модель Кристен Пазик обнародовала фото с четырьмя сыновьями на фоне флага. Все ребята и сама Кристен одеты в форму сборной. Жена Шевченко также накрасила флаг Украины на щеках.

Жена Шевченко с сыновьями / Фото из инстаграма тренера

Жена Андрея Пятова

Юлия Пятова, жена вратаря сборной Украины, также поделилась миловидным снимком. Она показала 4 детей от футболиста вместе с их друзьями в желто-синей форме.

Жена Сергея Кривцова

Юлия Кривцова показала очаровательное фото сына и дочерей в форме, которые держат футболку защитника сборной. Фотография покорила сеть.

Жена Артема Беседина

Супруга нападающего Радмила Карафетова поздравила сборную Украины с победой. Она пристально наблюдала за матчем.

Жена Артема с сыном / Фото из инстаграм-сториз

Жена Тараса Степаненко

Маргарита Степаненко также поздравила Украину с победой. На фото она была одета в футболку от формы и голубые шорты.

Жена Андрея Ярмоленко

Инна Ярмоленко опубликовала фото мужа, который стал лучшим игроком матча Украина – Северная Македония. "Моя звезда, всегда в тебя верю", – написала она.

Жена Руслана Малиновского

Роксана также смотрела матч вместе с дочерью.

Жена и дочь Малиновского поддерживают отца / Фото из инстаграм-сториз

Жена Евгения Макаренко

Татьяна поддерживала мужа и смотрела матч вместе с сыном. Мальчик болел за сборную: "Украина, вперед!".



Сын Евгения Макаренко поддерживает отца / Фото из инстаграм-сториз