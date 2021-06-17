17 июня в Бухаресте состоялась выдающаяся игра Украины против Северной Македонии. Матч прошел непросто и с напряженной атмосферой во втором тайме. Однако сборная Украины смогла одержать победу со счетом 2:1.
Важно С веночками и флагами: фанатки болеют за сборную Украины – красноречивые фото
Перед игрой немало жен и девушек украинских футболистов опубликовали трогательные фотографии с поддержкой любимых и всей сборной. Showbiz 24 предлагает просмотреть яркую фотоподборку.
Любимые футболистов поддерживают сборную
Жена Андрея Шевченко
Жена главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко модель Кристен Пазик обнародовала фото с четырьмя сыновьями на фоне флага. Все ребята и сама Кристен одеты в форму сборной. Жена Шевченко также накрасила флаг Украины на щеках.
Жена Шевченко с сыновьями / Фото из инстаграма тренера
Жена Андрея Пятова
Юлия Пятова, жена вратаря сборной Украины, также поделилась миловидным снимком. Она показала 4 детей от футболиста вместе с их друзьями в желто-синей форме.
Жена Сергея Кривцова
Юлия Кривцова показала очаровательное фото сына и дочерей в форме, которые держат футболку защитника сборной. Фотография покорила сеть.
Жена Артема Беседина
Супруга нападающего Радмила Карафетова поздравила сборную Украины с победой. Она пристально наблюдала за матчем.
Жена Артема с сыном / Фото из инстаграм-сториз
Жена Тараса Степаненко
Маргарита Степаненко также поздравила Украину с победой. На фото она была одета в футболку от формы и голубые шорты.
Жена Андрея Ярмоленко
Инна Ярмоленко опубликовала фото мужа, который стал лучшим игроком матча Украина – Северная Македония. "Моя звезда, всегда в тебя верю", – написала она.
Жена Руслана Малиновского
Роксана также смотрела матч вместе с дочерью.
Жена и дочь Малиновского поддерживают отца / Фото из инстаграм-сториз
Жена Евгения Макаренко
Татьяна поддерживала мужа и смотрела матч вместе с сыном. Мальчик болел за сборную: "Украина, вперед!".
Сын Евгения Макаренко поддерживает отца / Фото из инстаграм-сториз