17 июня сборная Украины и сборная Северной Македонии встретились в Бухаресте. Это уже вторая игра украинской сборной на Евро-2020.
Важно Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Матч происходит на стадионе "Националь Арена". Туда прибыло немало фанатов, которые болеют за нашу сборную. Среди них много украинок, которые поддерживают футболистов.
Они одеты тематически – в вышиванки или наряды, которые имеют национальную символику. Также девушки примеряют сине-желтые футболки или брюки. Девушки дополняют свои образы венками, а в руках держат украинские флаги.
Фото украинских фанаток в Бухаресте
Девушка поддерживает Украину на матче Украина - Северная Македония / Фото Getty Images
Девушка поддерживает Украину на матче Украина - Северная Македония / Фото Getty Images
Фанаты сборных Украины и Северной Македонии / Фото Getty Images