Женская сила: как любимые украинских футболистов поддерживали сборную в Риме

Напряженный и крайне тяжелый матч Украина – Англия состоялся 3 июля. Чтобы поддержать своих мужей, жены и дети все же смогли попасть в Италию, где проходило событие, и вместе с другими болельщиками поддерживали сборную.

Несмотря на карантинные требования и строгие правила въезда в Италию, где проходил четвертьфинал Евро-2020, любимые Зинченко, Малиновского, Макаренко, Пятова, Степаненко и Кривцова смогли прибыть на стадион Рима. А девушка Судакова показала, как болеет за него и напарников с территории Украины.

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Влада Зинченко

На матче Украина – Англия Влада традиционно находилась на стадионе. Благодаря работе журналистом она смогла побывать на всех "соревнованиях" украинцев. Несмотря на свое особое состояние (она ждет первенца), женщина волновалась за Александра Зинченко не меньше других болельщиков. Для важного матча она надела красноречивый патриотический образ – вышитое платье с красными нитками, венчик из больших красных маков и сине-желтый флаг.

Кривцова, Пятова и Степаненко

Жена полузащитника Евгения Макаренко смогла прилететь в Рим не одна, а с целой командой напарниц:

женой вратаря Андрея Пятова – Юлией Пятовой и ее дочерью Миланой;

женой полузащитника Тараса Степаненко – Маргаритой Степаненко;

женой защитника Сергея Кривцова – Юлией Кривцовой.

Каждая из них надела патриотические образы на стадион Рима и написала трогательные слова поддержки в сети.

Макаренко: "Украина, вперед! Удачи, команда! Какой бы ни был результат – мы всегда с вами!"

Степаненко: "Готовы?"

Кривцова: "Вперед, Украина! Вперед, сборная! Самые лучшие, сильные, достойные! Мы с вами!!!"

Пятова: "Пройдя тысячи контролей, мы на месте!"

Роксана Малиновская

Жена полузащитника Руслана Малиновского побывала на матче Украина – Англия отдельно, без женской команды поддержки. Для важного события она надела удобный голубой комбинезон и босоножки на танкетке.

"Вперед, Украина!" – написала женщина.

Лиза Передняя

Девушка полузащитника Георгия Судакова хоть и не смогла попасть в Италию, но выразила свою поддержку сборной достаточно пикантным фото. На нем она надела синюю футболку с "3 номером" своего любимого и соблазнительно выпятила ягодицы в розовых велосипедках.

"Украина, вперед!" – лаконично написала девушка.