За матчем Украина – Англия на Евро-2020 будет наблюдать весь мир. В этот вечер к экранам телевизоров будут прикованы Джамала, Тарас Тополя, Юрий Горбунов с женой Катей Осадчей, Злата Огневич и другие. Как они болеют за украинских футболистов на личных страницах в инстаграме, узнавайте ниже.

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Джамала

Победительница "Евровидения-2016" надела форму сборной Украины по футболу. В желто-голубой футболке с буквой J она позировала в самом центре столицы. Вместе с Джамалой за украинских футболистов болеет муж Бекир.

"Мы понимаем, за кого сегодня болеть. J на форме – это с Jamala в сердце", – пояснила певица.

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Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" также примерил сине-желтую форму и вдохновенно написал: "Болеть за Украину готов".

Дзидзьо

"Ребята, мы с вами. Мы верим в вас, вы наши звезды, которые сегодня сошлись в созвездие победы", – поддержал Дзидзьо. В кадре с артистом оказалась 83-летняя актриса Ада Роговцева, которая снимается в его новом фильме "Где деньги".

Юрий Горбунов

"Сегодня все вместе с 10 часов вечера сосредотачиваемся, держим пальцы и болеем за сборную Украины. Такого в истории еще не было. Уверен, такой поддержки наших героев от украинцев тоже еще не было. В Рим слетаются со всего мира, а мы будем сидеть у телевизоров и болеть", – эмоционально поделился шоумен.

Дмитрий Комаров

Известный путешественник опубликовал фото с тренером сборной Украины Андреем Шевченко и выразил поддержку футболистам.

"Давайте вместе передавать родной сборной энергетику каждого из нас с вами. Пусть сегодня ребята в Риме почувствуют и точно знают, что все украинцы вместе с ними на поле: душой, сердцем, эмоционально", – призвал Дмитрий Комаров.

Злата Огневич

"Ребята, сегодня вся Украина будет болеть за вас! Сердце каждого украинца будет играть вместе с вами. Вы – наши крылья, наша сила, наше вдохновение. Я верю в вашу победу. Только вперед", – высказалась "Холостячка".

Лидия Таран

"Готовимся к битве. Слава Украине", – лаконично написала телеведущая. Пост она дополнила патриотическим фото.

Григорий Решетник

Ведущий "Холостяка" поделился, что к матчу Украина – Англия готовится с самого утра. Он в предвкушении настоящей футбольной баталии.

"Будем болеть мы всей семьей! Дети готовят желто-синюю символику, а любимая накрывает на стол", – рассказал Григорий Решетник.