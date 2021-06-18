Жену Виктора Павлика выписали из роддома: видео

Всего три дня назад 27-летняя жена Виктора Павлика родила сына. В пятницу, 18 июня, Екатерина Репяхова втайне от журналистов выписалась из роддома и вернулась домой. С пополнением супругов поздравили родные и близкие.

К выписке из роддома возлюбленная Виктора Павлика готовилась тщательно. Она заранее выбрала легкое платье с цветочным принтом, которое довершила плетеным поясом коричневого цвета, и яркие серьги. Новорожденного сына Екатерина одела в белое боди с голубой вышивкой.

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В холле частного роддома блогершу ждали муж, мама и друзья. Представителей прессы во время выписки не было, ведь Екатерина Репяхова решила сохранить важное семейное событие в тайне.

Умышленно не говорила о выписке, потому что не хотела, чтобы журналисты приехали. Знаю, что многие хотели, спрашивали. Поэтому максимально старалась не афишировать это. И Слава Богу никого не было,

– пояснила Екатерина Репяхова.

Новоиспеченную мамочку задарили цветами. Виктор Павлик вручил жене огромный букет розовых роз, а близкие презентовали подарки для Михасика. К слову, роскошный букет Екатерине передал и старший сын Павлика Александр, который публично отреагировал на рождение брата.



Жену Павлика выписали из роддома / Фото из инстаграма блогерши

Всего через три дня после родов жена Павлика села за руль новенького авто. Она показала, что дома их с сыном ждал сюрприз, который, очевидно, подготовил муж. Вся детская комната, которую блогерша подготовила задолго до появления первенца, была украшена голубыми и серебристыми шариками.