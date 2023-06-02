Не приходят повестки, – Женя Кот откровенно признался, почему не идет воевать на фронт

Хореограф Женя Кот, принимавший участие в шоу "Танцы со звездами" признался, что не может идти на фронт, потому что у него "белый билет" из-за болезней. Он также рассказал о состоянии Дмитрия Дикусара, служащего в ВСУ.

С начала полномасштабной войны Евгений Кот занялся волонтерством. Он рассказывал, как привозил "коктейли Молотова" военным, стоявшим недалеко от его дома.

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Почему Женя Кот не идет воевать

Танцор признался, что имеет определенные проблемы со здоровьем, через которые не может идти воевать.

Мне не приходят повестки, потому что у меня "белый билет". Полноценного "белого билета" у нас нет. Это как бы непригодное в простое время и ограниченно пригодное в военное время. У меня сломанные кисты, несколько грыж в позвоночнике, разрыв коленного сустава (кровоизлияние), разрыв лодыжки,

– объяснил Женя.

Кот добавляет, что у него много разных травм, поэтому даже в танцах ему приходится обходить некоторые постановки, потому что он просто не могу этого сделать.

Интересно, что Евгений с женой признались, что в их частном доме нет укрытия, поэтому они просто "прячутся под одеялом".

О состоянии Дмитрия Дикусара

Танцовщик признался, что он время от времени общается с коллегой Димой Дикусаром, который сейчас служит в ВСУ.

"Недавно писал. Он был в больнице, очень сильная ангина Был на больничном. Он говорил, что большинство ребят, с которыми он пришел туда, их уже нет в живых", – передал Евгений.

Высказался он и о Владе Яму, который сейчас отсиживается в ВСУ. Женя Кот отметил, что он с Владом не поддерживает связь. По его словам, танцовщик всегда держался в стороне от своих коллег.

Смотрите интервью с Евгением Котом и его женой: видео

Напомним, что многие известные люди стали добровольцами и сейчас борются за свободу на фронте. В частности, в защиту страны стали : Андрей Хливнюк”, Даниэль Салем, Женя Галич, “Антитела”, Саша Положинский, рэпер Ярмак, Дмитрий Дигусар, Андрей Фединчик, Назар Грабарь, Ахтем Сеитаблаев, Фагот из ТНМК, Олег Сенцов и многие другие.