Взял бы себя в руки, – Женя Галич высказался о Тарасе Цымбалюке, которому вручили повестку

Уже почти год Женя Галич служит в ВСУ. Многие его звездные друзья сменили микрофон на оружие, поэтому он не соглашается с тезисом, что медийные люди полезнее в тылу. Лидер O.Torvald, в частности, не понимает позицию Тараса Цымбалюка.

Недавно актер Тарас Цымбалюк, которому пришла повестка, заявил, что не рвется на фронт, потому что "своей медийностью может гораздо больше пользы принести" в тылу. В интервью 24 Каналу Женя Галич сказал, что не согласен с ним, потому что считает, что артистам в форме донатят активнее, чем на благотворительных мероприятиях.

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Женя Галич прокомментировал позицию Цымбалюка

Я считаю, что если бы Тарас Цимбалюк взял себя в руки, пошел учиться, пошел служить и изнутри говорил, что ему нужно – это было бы намного полезнее, чем просто организовывать мероприятия.

– считает Женя Галич.

Он на своем примере убедился, что сборы закрываются быстрее, когда о помощи просишь в форме или с Востока. Это, по его словам, "экстра фактор", работающий на украинцев.

"Он пошел служить, съездил на фронт, увидел, как все это происходит, вернулся и сказал бы: "Люди, я служу, я Тарас Цымбалюк, вы моя аудитория. Мне нужна ваша помощь", – высказался музыкант.

Женя Галич не отрицает, что бывают исключения, когда мужчины более полезны в тылу, чем в ВСУ, но это в единичных случаях – если люди не в состоянии воевать, но умеют зарабатывать большие деньги.

"Выезжает 20 человек на задачу. 19 человек – это люди, которые умеют воевать, все у них получается, а 20-й – это человек, умеющий классно зарабатывать деньги, прям в большом объеме, но вот не складывается у него с войной. И вместо того, чтобы быть двадцатым в этой двадцатке, пытаться воевать, он покупает десять дронов, условно говоря. Или донатит. Ну это гораздо полезнее, чем он просто отсиживался бы в армии", – привел пример фронтмен O.Torvald.