Хайпожеры, – Женя Галич эмоционально раскритиковал трек "Антител" о Бахмуте
Источник:"Пряма червона"
Украинская группа "Антитела" более 7 месяцев назад выпустила военный трек "Фортеця Бахмут". На днях о песне коллектива высказался лидер группы O.Torvald и военный Женя Галич. Как оказалось, он "не воспринимает" такое творчество.
Артист считает песню байрактарщиной и убежден, что это спекуляция на тему войны. Несмотря на то, что Евгений раскритиковал трек "Антител", он поделился перечнем украинских музыкантов, творчество которых ему сейчас нравится больше всего.
Интересно Входной билет дороже, – Галич высказался о мужчинах, которые во время войны сбежали из Украины
Женя Галич высказался о песне "Фортеця Бахмут"
Артист убежден, что в Украине есть немало исполнителей, которые спекулируют на теме войны. Однако певец убежден, что также есть "хайпожеры", которые используют в своих песнях то, что "бьет ниже пояса". К таким трекам он отнес "Фортецю Бахмут".
Байрактарщина – это спекуляция на тех или иных темах, потому что это популярно. Но есть еще хайпожоры, которые используют в своих песнях, творчестве то, что бьет ниже пояса. Хотите прямо? Это песня "Фортеця Бахмут" в то время, когда происходят события в Бахмуте. Как к этому относиться? Меня это раздражает,
– отметил певец.
В то же время исполнитель понимает, что некоторым людям действительно понравился трек, он даже для некоторых стал поддержкой в сложное время и это нормально, однако сам артист к такому творчеству относится негативно.
Женя добавил: "Я не воспринимаю это творчество. Тем мы и отличаемся от России, нам не нужно навязывать пропаганду таким образом, что все слушайте или не слушайте".
Кроме того, Галич поделился молодыми украинскими исполнителями, треки которых ему пришлись по душе.
- Артист слушает песни Лизы Углач, которая более известна под псевдонимом Структура счастья. Девушка пишет альтернативную и инди музыку.
- Также Жене нравятся треки инди-поп дуэта Tember Blanche. Одной из самых популярных песен группы является трек "Вечерниці".
- Тройку лидеров среди украинских певцов для Галича замыкает 19-летний исполнитель Богдан Розвадовский. Парень выступает под псевдонимом SadSvit.
Трек "Фортеця Бахмут": что известно
- В феврале группа "Антитела" представила мощный военный трек. Песню и клип музыканты посвятили Вооруженным Силам Украины и украинскому народу, который сопротивляется российским оккупантам.
- Что интересно, съемки видеоработы происходили прямо в Бахмуте. Для этого артисты провели трое суток прямо на передовой. К тому же, чтобы воплотить идею в жизнь, коллектив решил не просто снять актеров и постановочные кадры с войны, а показать реальную работу украинской армии. Камеры стояли на позициях, под наблюдением вражеских разведчиков, беспилотников и под угрозой попадания вражеских кассетных снарядов. В клипе можно увидеть и реальные попадания по враждебным целям (например, скопление техники) из мощной пушки, предоставленной партнерами, М777 или "Три Топора".
- Все происходило параллельно – борьба за Бахмут и съемки ролика.
- К 28 сентября клип просмотрели более 18 миллионов раз. Кроме того, ролик занимает 35 место среди самых популярных музыкальных видео на ютубе.
"Антитела" – "Фортеця Бахмут": смотрите видео онлайн