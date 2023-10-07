Агрессия просыпается очень часто, – Женя Галич ответил, что его раздражает в разговорах с гражданскими

Военный и музыкант Женя Галич рассказал, о чем ему неприятно общаться с гражданскими. Есть вещи, которые раздражают лидера O. Torvald в самых бойцах.

Лидер группы O.Torvald Женя Галич признался, что часто испытывает агрессию, когда общается с гражданскими мужчинами. Он рассказал о конкретных "красных флажках", которые больше всего его затрагивают.

К слову Гитарист OTorvald получил ранения на фронте: группа провела аукцион, который довел зрителей до слез.

Что Галича раздражает в гражданских

Защитник и музыкант поделился, что его триггерит слышно от мужчин отмазки относительно того, почему они не на фронте.

Некоторые гражданские, которые меня встречают, почему-то считают нужным сказать: "Я бы тоже пошел служить, но сейчас надо решать дела..." Или пишет человек: "Слушай, друг, мне здесь повестка пришла. Что посоветуешь, брать ее в руки, расписываться или нет? Наверное, надо идти служить, но может не сейчас". Мне по***, собирался ты или нет,

– рассказал Женя Галич.

Также военного раздражает то, что многие смотрят на него с жалостью, будто он не смог убежать от повестки.

"Бывает, что встречаешь людей, с которыми давно не виделся, и они тебе снисходительно говорят: "Ну что ты, служишь?". У меня агрессия просыпается очень часто".

Интервью с Женей Галичем: смотрите видео онлайн

Кое-что раздражает Галича и у военных

Женя Галич также добавил, что и поведение военных, бывает, раздражает его. К примеру, когда бойцы меряются своими достижениями. Он также не понимает, для чего публичные люди надевают военную форму на выступления.

"Интересная история, когда мои коллеги начинают выступать в военной форме на сцене. Зачем? Я вижу, как в других странах люди выступают на благотворительных концертах, и выходят на сцену в Амстердаме в форме. Думаешь: "Пожалуйста, не позорься". Это максимальный кринж", – считает музыкант.