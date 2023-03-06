Нас много раз приглашали, – Женя Галич признался, когда последний раз выступал в России

Группе O.Torvald, в которой Женя Галич является фронтменом, почти 20 лет, и за всю карьеру она лишь несколько раз выступала в России. В интервью 24 Каналу музыкант признался, когда ездил туда с концертом в последний раз.

После полномасштабного нападения России Женя Галич не раз говорил, что в 2014 году, когда оккупировали Крым и развязали войну на Донбассе, не был столь сознательным, как сейчас. Однако все творческие связи со страной-агрессором разорвал еще тогда, передает 24 Канал.

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Когда Женя Галич в последний раз выступал в России

Мы отменили все отношения с россиянами. Мы не выступали в России, мы не играли в России, мы не выпускали треки в России. У меня давно был сделан сознательный выбор,

– подчеркнул нам Женя Галич.

Более того, у группы O.Torvald якобы был только один сольник в России, и тот в начале карьеры – в 2005 или 2006 году. Тогда они выступили в Белгороде после концерта в Харькове. После этого несколько раз ездили разве что на корпоративы.

"У нас или в 2008, или в 2009 году было несколько концертов тоже. Это были частные концерты. Нас много раз приглашали, просто не складывалось", – заметил Женя Галич.