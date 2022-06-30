Известный рэпер Колсон Бейкер, известный по сценическому имени Machine Gun Kelly, поразил фанатов новыми фото. На днях он провел вечер на вечеринке в Нью-Йорке.
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Machine Gun Kelly разбил голову
Музыкант пришел на афтепате в заведении Catch Steakhouse после презентации фильма Life in Pink – биографической ленты об артисте. Во время празднования он разбил бокал с шампанским в голову. Уже на следующее утро он показал окровавленный шрам над глазом.
Machine Gun Kelly показал фото с вечеринки, где видно его окровавленное лицо.
Machine Gun Kelly / Фото из инстаграма артиста
Жуткие фото с вечеринки шокировали поклонников рэпера, о чем они пишут в комментариях:
- "Ты что, дикий?";
- "Ты сумасшедший";
- "Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь";
- "Не нужно было себя травмировать";
- "Легенда";
- "Надеюсь, это не был очередной ритуал с кровью".