Известный рэпер Колсон Бейкер, известный по сценическому имени Machine Gun Kelly, поразил фанатов новыми фото. На днях он провел вечер на вечеринке в Нью-Йорке.

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Machine Gun Kelly разбил голову

Музыкант пришел на афтепате в заведении Catch Steakhouse после презентации фильма Life in Pink – биографической ленты об артисте. Во время празднования он разбил бокал с шампанским в голову. Уже на следующее утро он показал окровавленный шрам над глазом.

Machine Gun Kelly показал фото с вечеринки, где видно его окровавленное лицо.


Machine Gun Kelly / Фото из инстаграма артиста

Жуткие фото с вечеринки шокировали поклонников рэпера, о чем они пишут в комментариях:

  • "Ты что, дикий?";
  • "Ты сумасшедший";
  • "Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь";
  • "Не нужно было себя травмировать";
  • "Легенда";
  • "Надеюсь, это не был очередной ритуал с кровью".