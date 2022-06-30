Известный рэпер Колсон Бейкер, известный по сценическому имени Machine Gun Kelly, поразил фанатов новыми фото. На днях он провел вечер на вечеринке в Нью-Йорке.

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Machine Gun Kelly разбил голову

Музыкант пришел на афтепате в заведении Catch Steakhouse после презентации фильма Life in Pink – биографической ленты об артисте. Во время празднования он разбил бокал с шампанским в голову. Уже на следующее утро он показал окровавленный шрам над глазом.

Machine Gun Kelly показал фото с вечеринки, где видно его окровавленное лицо.



Machine Gun Kelly / Фото из инстаграма артиста

Добавим, лента Life in Pink рассказывает о жизни артиста, когда он был зависим от наркотиков. В частности, там изображена сцена, как Колсон Бейкер пытался совершить попытку суицида после смерти отца. Тогда он позвонил по телефону Меган Фокс и пытался выстрелить себе в голову, но выстрел не произошел. После этого случая артист завязал с наркотическими веществами.

Жуткие фото с вечеринки шокировали поклонников рэпера, о чем они пишут в комментариях: